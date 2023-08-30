Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 августа 2023 7:36

В Красноярском крае полицейские вернули в лес зашедшего в деревню медвежонка

Косолапый гулял в деревне в Красноярском крае и напугал местных жителей
Виктор БОРОДИН

Фото: Мария ЛЕНЦ

Медвежонок напугал жителей деревни Сосновое Озеро в Ачинском районе. Об этом рассказали в МВД. Маленький хищник спокойно гулял по улицам. Он не обращал внимания на крики людей и лай собак.

Спасать взволнованных жителей пришлось полицейским и инспектору охотнадзора. Косолапого обратно в лес они сопровождали на автомобилях, громко при этом сигналя. На другие звуки и действия медвежонок никак не реагировал.

Отметим, что разгуляться в деревне хищник не успел. Он не заходил в огороды к людям и не кидался на домашних животных и птиц.