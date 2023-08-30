На трассах в Красноярском крае установили 20 новых камер и 62 детектора

Фото: правительство Красноярского края

На трассах в Красноярском крае появилось 20 новых видеокамер и 62 детектора. Об этом рассказали в краевом управлении автодорог.

Новая техника будет собирать данные по интенсивности движения, а также фиксировать, какие именно машины едут по трассе. Это позволит дорожникам в режиме онлайн мониторить обстановку. В частности, отслеживать аварии и чрезвычайные ситуации.

В управлении дорог также рассказали, что сейчас их специалисты завершают установку шести автоматических метеостанций. Эта техника анализирует, например, температуру воздуха, наличие реагентов и уровень видимости на дороге.