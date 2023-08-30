В Красноярске завели уголовное дело на директора наркологической клиники «Весна»

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Уголовное дело завели на нового директора красноярской наркологической клиники «Весна». Об этом рассказали в краевой службе судебных приставов. Там пояснили, мужчина не стал закрывать клинику. Хотя такое решение вынес суд.

В 2021 году в клинике выявили ряд грубых нарушений. В здании, которое находится на улице Ленина, не соблюдались правила пожарной безопасности. Работала лечебница круглосуточно и в случае пожара, пациенты не смогли бы выбраться оттуда. Медучреждению работать запретили, но клиника продолжила функционировать подпольно.

Директор клиники со своего поста ушёл, а новый руководитель, узнав о том, что делом заинтересовались приставы, уехал в другой регион. Работой лечебницы он руководил дистанционно. Впрочем, мужчину нашли и завели на него уголовное дело. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.