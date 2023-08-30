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НовостиОбщество30 августа 2023 6:05

Красноярский фильм о регби покажут в Китае

Оценить картину «Начать сначала» смогут жители трёх городов
Виктор БОРОДИН
Стоп-кадр из фильма

Стоп-кадр из фильма

Фильм о регби «Начать сначала» покажут на фестивале российского кино в Китае. Об этом сообщает портал «Культура 24».

Увидеть фильм, снятый в Красноярске, смогут жители сразу трёх городов Поднебесной. Это Пекин, Сучжоу и Хэйхэ. Всего на фестивале китайская публика сможет оценить шесть российских картин.

Напомним, лента «Начать сначала» - это первый полнометражный художественный фильм о регби. Его премьера в России состоялась в прошлом году.

Сюжет строится вокруг истории бывшего тренера сборной России, который вернулся в родной Лесосибирск и за одно лето он должен собрать там профессиональную регбийную команду. Главную роль в фильме сыграл Владимир Сычёв. Режиссёр картины – Ирина Гобозашвили.