Красноярский фильм о регби покажут в Китае

Стоп-кадр из фильма

Фильм о регби «Начать сначала» покажут на фестивале российского кино в Китае. Об этом сообщает портал «Культура 24».

Увидеть фильм, снятый в Красноярске, смогут жители сразу трёх городов Поднебесной. Это Пекин, Сучжоу и Хэйхэ. Всего на фестивале китайская публика сможет оценить шесть российских картин.

Напомним, лента «Начать сначала» - это первый полнометражный художественный фильм о регби. Его премьера в России состоялась в прошлом году.

Сюжет строится вокруг истории бывшего тренера сборной России, который вернулся в родной Лесосибирск и за одно лето он должен собрать там профессиональную регбийную команду. Главную роль в фильме сыграл Владимир Сычёв. Режиссёр картины – Ирина Гобозашвили.