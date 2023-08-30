В Красноярском крае началось досрочное голосование на выборах губернатора

Фото: Крайизбирком

На севере Красноярского края началось досрочное голосование на выборах губернатора. Об этом сообщают социальные сети Крайизбирком.

Сейчас свои голоса отдают жители Крайнего Севера, которые ведут традиционный образ жизни. Они занимаются рыбалкой и охотой на труднодоступных территориях региона. Членам участковых избирательных комиссий приходится добираться к ним на вездеходах, лодках, а также вертолетах.

Напомним, что выборы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.

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