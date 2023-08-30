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НовостиОбщество30 августа 2023 5:49

Красноярцы стали чаще жаловаться на листовки в подъездах

Люди сталкиваются с рекламой суши, пиццы и мастеров по ремонту техники
Виктор БОРОДИН
Листовки забивают почтовые ящики в подъездах

Листовки забивают почтовые ящики в подъездах

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы массово жалуются на листовки в подъездах жилых домов. Об этом рассказал глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Чаще всего люди сталкиваются с рекламой суши и пиццы. Также в почтовые ящики любят забрасывать листовки мастера по ремонту компьютеров и косметологи.

Горяев отметил, в таких случаях есть чёткая инструкция, что надо делать людям. Если листовок слишком много и их никто не убирает, надо обращаться в управляющую компанию. Это зона ответственности именно УК.

Если распространители подобной рекламы сломали ящик, ручку двери, лифт дома или испортили стену, то на них можно подать в суд с требованием возместить ущерб.