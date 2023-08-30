В Красноярске иномарка опрокинулась на крышу после аварии на проспекте Свободный

Фото: ЧП Красноярск

Жуткое ДТП с «перевёртышем» произошло утром 30 августа на проспекте Свободный. Видео с места аварии публикует Telegram-канал «ЧП Красноярск».

На кадрах видно, что белый «Ниссан» выезжает с улицы Пролетарской. Он не даёт преимущество серой «Хонде», которая спускается вниз по Свободному. Водитель пытается уйти от столкновения, но сделать это у него не получается.

«Хонду» сначала встаёт на два колеса, а затем переворачивается на крышу. Иномарка катится по асфальту ещё на пару десятков метров вперёд.

К перевернутой машине сразу подбегают водители других автомобилей. Останавливается рядом и проезжавшая мимо скорая помощь. К счастью, участники ДТП живы.