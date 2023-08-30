В Красноярске детская игрушка стала причиной остановки насосной станции

Фото: «КрасКом»

В Красноярске детская игрушка стала причиной остановки канализационно-насосной станции в Белых росах. Об этом сообщает тг-канал «КрасКома».

Всего из насосов станции на Карамзина было извлечено около 100 килограммов различного тряпья (в основном это были влажные салфетки). Во время чистики оборудования сточную воду откачивали три вакуумных машины, чтобы нечистоты не попали в подвалы домов.

В августе коммунальщики устранили 1152 засора уличной канализации, а с начала 2023 года было ликвидировано более 9,5 тысяч мусорных пробок. Из них только 13 образовались по причине дефекта труб, остальное — вина горожан.

– Напомним еще раз, канализация – это не мусоропровод. Любые твердые бытовые отходы необходимо выбрасывать не в канализационные трубы, а в мусорные контейнеры, – говорят специалисты.