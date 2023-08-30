В красноярской школе №156 набралось 18 первых классов

Фото: микрорайон Солнечный

В красноярской школе №156, что в микрорайоне Солнечный, набралось 18 первых классов. Последняя литера первоклашек – буква «С». Об этом сообщает издание «Проспект мира».

В управлении образования пока эту информацию не смогли подтвердить или опровергнуть, все данные смогут предоставить журналистам после 1 сентября.

Напомним, в 2022 году школа №156 стала лидером по числу первых классов — туда пошли 606 маленьких красноярцев. Их распределили на 21 класс.

В апреле 2023 года жители микрорайона подали заявку в книгу рекордов России на школу №156, как на самую переполненную в стране. По словам горожан, тогда в школе училось 3150 детей, притом что здание имеет проектную ёмкость в 1280 человек.