В Красноярском крае мужчина обокрал автомобиль, чтобы споить односельчан

Фото: МВД

Житель Красноярского края вытащил из чужой машины золотую цепочку, банковскую карту и две тысячи рублей наличкой. Похищенные деньги он потратил не на себя, а на сельчан со своей малой родины. Мужчина купил им выпить. Историей алкогольного мецената поделились в краевой полиции.

Правоохранители пояснили, мужчину потянуло из Красноярска на малую родину в дерёвню Весёлая Тасеевского района. Сначала он на автобусе добрался до Канска, а дальше ехал уже автостопом.

Ночью его занесло в село Ивановка. И здесь началась криминальная часть истории. Мужчина шёл по улице и увидел припаркованный за оградой автомобиль. Дверь была закрыта плохо, и он залез в машину. Кроме очевидного, наличных и золота, он заметил банковскую карту с пин-кодом, который был написан на листочке.

Далее мужчина на попутке добрался до Дзержинского района. Там нашёл банкомат и обналичил карту. В родное село он ехал уже на такси. Односельчан угощал щедро, отметили в полиции. Но тосты за «встречу» и «уважение» закончились за 4 часа. В село нагрянули правоохранители. Теперь мужчине грозит до шести лет колонии.