Спрос на льготную ипотеку к концу года вырастет на четверть

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Заемщики увеличат спрос на объекты в новостройках, кредит на которые можно по-прежнему получить по однозначным ставкам. В результате в четвертом квартале доля льготных программ в общем объеме выдач ипотеки на рынке достигнет 60% и более чем на четверть превысит показатель на начало года. Такой прогноз дал начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

В новых условиях интерес к стандартным программам, по которым клиенты приобретают в основном вторичное жилье, с большой долей вероятности будет охлаждаться. Этому способствуют и рост цен на "вторичку", и дополнительные меры Банка России по регулированию рынка.

Впрочем, общий спрос на улучшение жилищных условий с помощью ипотеки сохранится достаточно высоким. При этом интерес будет смещаться в сторону программ с господдержкой, которые сейчас позволяют сохранить кредитную нагрузку в части ежемесячного платежа на минимальном уровне.

В 2023 году господдержка и рыночные программы достигли паритета. Весной-летом банки проводили на льготных условиях каждую вторую ипотечную сделку. Основной вклад в динамику, помимо ажиотажного спроса на фоне регулирования "околонулевых" ставок внесла "семейная ипотека", условия которой были существенно расширены. В изменившихся условиях игроки рынка недвижимости будут стремиться предложить своим клиентам специальные условия на покупку новостроек, что также будет стимулировать спрос на льготную ипотеку.

На этом фоне госипотека продолжит укреплять свои позиции. Тенденция может стать заметной уже к началу октября, когда большинство заемщиков реализуют решения по "старым" ставкам.

Подобный прогноз допустим при условии сохранения ключевой ставки на уровне выше 10-11%, заметил эксперт.