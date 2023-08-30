В Красноярском крае отремонтируют 16 километров автодорог, ведущих к школам

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае отремонтируют 16 километров дорог, которые ведут к школам. Об этом рассказали в правительстве региона. Работы уже идут в Каратузском, Канском и Назаровском районах.

На юге региона специалисты ремонтируют участок дороги от Кочергино до Каратузского. Она ведет к центру культуры «Спутник». Дорожники уже начали укладывать новый асфальт и укреплять обочины.

В Канском районе работы идут в районе двух сел – Большая Уря и Малая Уря. Там предстоит сделать дорогу к средней школе. И работы почти завершены. Дорожник осталось только установить дорожные знаки и барьеры. Новенький асфальт и автобусные остановки уже есть.

В Назаровском районе ремонтируют дорогу, которая ведет к школе в селе Красная Поляна. Сейчас специалисты занимаются укладкой асфальта и обустройством автобусных остановок.

На ремонт уже выделено 289 миллионов рублей. Это средства краевого бюджета. Всего до конца года в регионе пройдёт ремонт ещё 62 дорожных участков.