Красноярцы стали чаще выезжать на отдых за рубеж

Чаще всего этим летом жители красноярцы летали в Турцию, Абхазию и Китай. Фото предоставлено компанией

Россияне стали активнее выезжать в зарубежные страны для летнего отдыха. Однако аналитики МегаФона сделали интересное наблюдение: изменилась география интересов. Если раньше туристы выбирали европейские маршруты, то летом 2023 года обратили свой взгляд на страны Ближнего и Среднего Востока. Попала в топ и Африка: путешественники часто выбирают Египет, а поток в Тунис вырос в 3,5 раза.

Почти за полных три летних месяца - с 1 июня по 25 августа поток российских туристов, выезжающих за границу, вырос на 17% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

А теперь о предпочтениях жителей Красноярского края. Они также стали чаще выезжать за рубеж и побывали более чем в 120 странах. За границу отправилось на 30% больше отдыхающих, чем годом ранее.

Чаще всего этим летом жители красноярцы летали в Турцию, Абхазию и Китай. После отмены ковидных ограничений на четвертое место в рейтинге самых популярных у красноярских туристов стран поднялся Таиланд. Также в разы увеличился интерес к Вьетнаму и Кубе. Из европейских стран наибольшую положительную динамику по отношению к прошлому году показали Черногория, Италия и Испания.

Турция по-прежнему остается самым популярным направлением у россиян. В этом году страна приняла на 27% больше путешественников, чем прошлым летом. Однако востребованность «восточного» направления связана не только с турецким отдыхом. Несмотря на дневную температуру воздуха в Дубае, Шардже и Абу-Даби в 40 градусов, красноярцы едут и в Объединенные Арабские Эмираты. А вы успели уже отдохнуть этим летом или только планируете свой отпуск?