В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края высадили 4 тысячи кедров

Посадка кедров Фото: правительство края

Четыре тысячи молодых кедров высадили в природном парке «Ергаки». Об этом рассказали в правительстве Красноярского края. Там отметили, что деревья появились в районах озер Радужное и Каровое.

Высадкой кедра занимались туристы, сотрудники дирекции парка и волонтёры проекта «Чистый парк». Они каждый год ещё и помогают очищать территорию от мусора, а также стирают со скал надписи.

Отметим, что места для высадки деревья выбрали неслучайно. Кедры появились там, где раньше были стихийные туристические тропы. Сейчас территорию огородили. Кроме того на месте появились информационные баннеры. Важно, чтобы люди не затоптали сеянцы.