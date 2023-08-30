Красноярские спортсмены вступили в регистр донорства костного мозга

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Известные красноярские спортсмены вместе с главой минспорта края Денисом Петровским вступили в регистр донорства костного мозга. Как рассказывает издание «Красноярский рабочий», возможно будущие доноры сдавали биоматериал в Красноярском краевом центре крови №1.

Среди изъявивших желание поучаствовать - серебряный призёр Олимпийских игр по сноуборду Николай Олюнин, двукратная чемпионка мира по самбо Ольга Артошина, участник Олимпийских игр Роман Орешников и спортивный директор футбольного клуба "Енисей" Анзор Саная и глава минспорта Денис Петровский.