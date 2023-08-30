В Майпарке Красноярска 2 сентября пройдёт фестиваль света и волшебства

Фестиваль света и волшебства «Светлячок» пройдёт 2 сентября в красноярском Майпарке. Об этом рассказали в городской администрации. Мероприятие начнётся в 19:00.

Гостей праздника ждут развлекательные локации и мастер-классы. Можно будет сыграть в мини-гольф, оценить игровые приставки 90-х годов и попробовать порисовать на воде. На сцене при этом выступят музыканты, будет работать и ярмарка товаров ручной работы. Всю территорию парка организаторы украсят фонариками и гирляндами. Главная фишка – электрокар Тесла со световой иллюминацией.

Организаторы просят и гостей поддержать атмосферу праздника. Для этого достаточно принести с собой что-нибудь святящееся, например, тот же фонарик.

Завершится праздник просмотром кино под открытым небом. Организаторы обещают показать фильм «Волшебник». Это история о 13-летнем школьнике из Москвы. Ему попадается таинственный коробок спичек, с помощью которого можно исполнить любое желание.