В Красноярске за год на 14,4% выросли цены на вторичное жилье

рост рынка связан с изменением структуры предложения Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске резко взлетела стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья. Как рассказали аналитики ЦИАН, за месяц прибавка составила 3,1%, а за год – целых 14,4%.

Так в августе 2022 года средняя стоимость квадратного метра составила 97 500 рублей, то в августе 2023 – 112 000 рублей.

Специалисты отмечают, что рост рынка связан с изменением структуры предложения, просто массового переписывания ценников уже выставленных на продажу квартир нет.

- После адаптации рынка к новым условиям (когда с рынка уйдут ипотечные офферы по 10-11% годовых) мы ожидаем стабилизации цен, а в сегменте недавно сданных новостроек, где конкуренция наиболее высока, их небольшого снижения, - рассказывает руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов.