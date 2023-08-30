В Красноярске завершается комплексный ремонт улицы Воронова

Фото: МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»

Комплексный ремонт на улице Воронова в Красноярске скоро будет завершен. Об этом накануне, 29 августа, сообщили в городском управлении дорог.

Вчера рабочие начали асфальтировать последний участок от улицы Металлургов, 22 до Воронова, 37. Помимо этого, новый асфальт появился от дома №37 до дома №12А на Воронова, включая участок до Краснодарской.

Фото: МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства»

Также специалисты отремонтировали тротуары, заменили бордюр вдоль проезжей части и установили новые светофоры в районе домов №12А и №14И. Местным жителям нужно обратить внимание, что автобусная остановка «9 микрорайон» была перенесена на 40 метров из района дома №15 в район дома №17.

Позже будет нанесена разметка.