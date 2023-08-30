В Красноярске 3 сентября стартует фестиваль «Азия – Сибирь – Европа»

В Красноярск возвращается XXI Международный фестиваль камерно-оркестровой музыки «Азия – Сибирь – Европа». Как рассказывает пресс-служба правительства региона, стартует он 3 сентября. Программу откроет музыкально-драматический спектакль «Рахманинов. Письма без ответа...».

За двенадцать дней в Красноярске пройдет двенадцать премьер: две мировые и десять красноярских.

В этом году «Азия – Сибирь – Европа» назван организаторами фестивалем премьер. За двенадцать дней в Красноярске пройдет двенадцать премьер: две мировые и десять красноярских.

Первая мировая премьера состоится 5 сентября - «Концерт для цимбал, органа и струнного оркестра», специально написанный для фестиваля. Исполнять будут две звезды из Республики Беларусь – Вероника Прадед (цимбалы) и Ксения Погорелая (орган). Восточную ноту выступлению придаст заслуженная артистка Республики Тыва – перкуссионистка Байлак Монгуш.

11 сентября в Красноярском художественном музее им. В.И. Сурикова прозвучит струнный квартет солистов оркестра «Академия Русской Музыки». Это эксклюзивное предложение для настоящих ценителей и знатоков классики.

Закроют фестиваль 14 сентября на сцене малого концертного зала Красноярский камерный оркестр, струнный квартет солистов оркестра «Академия Русской Музыки» и художественный руководитель коллектива, лауреат международного конкурса дирижеров имени С. Рахманинова, дирижер Иван Никифорчин. В программу концерта вошли сочинения русских и зарубежных композиторов, никогда не звучавшие в Красноярске.