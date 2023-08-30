В Красноярске задержали межрегионального наркокурьера с 2 кг героина

Фото: МВД по Красноярскому краю

Красноярские полицейские задержали в одном из жилых домов Солнечного межрегионального наркокурьера с 2 кг героина. Об этом сегодня, 30 августа, рассказали в краевом МВД.

У оперативников была информация о том, что 45-летний мужчина из Челябинска прибыл в сибирский город для распространения запрещенных веществ. После личного досмотра злоумышленника эти сведения подтвердились – при нем была обнаружена обмотанная скотчем бутылка, внутри которой находилось почти 2 кг наркотиков.

Было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. На время расследования мужчина заключен под стражу.

Сейчас сотрудники полиции проверяют причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.