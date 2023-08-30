Онлайн-прием главы региона Фото: Александр Черных

Глава Красноярского края Михаил Котюков провел онлайн-прием граждан отдаленных территорий по видео-конференц-связи. Как рассказали в правительстве, рассказать о проблемах своих городов и поселков пришли множество людей.

Из Эвенкии поступило сообщение, что в районной больнице села Варнава устарел рентгеновский аппарат, который очень важен для обследования жителей. Медучреждение обслуживает не только 2,5 тысячи варнавцев, но и жителей 4-х небольших поселений, расположенных в 100-200 км. Устаревшая техника замедляет процесс диагностики, теряется необходимое для лечения время.

Котюков распорядился, чтобы Минздрав рассмотрел возможность приобрести оборудование в первом квартале 2024 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

На отсутствие связи пожаловалась жительница посёлка Кежек Богучанского района. Женщина рассказала, что в её населенном пункте проживают около 200 человек, но связи «с внешним миром» у них нет, все по-старинке. Между тем, в поселковую школу интернет уже провели. Глава региона поручил министерству цифрового развития и муниципалитету рассмотреть этот вопрос в первой половине 2024 года в рамках краевой программы по развитию информационного общества.

С просьбой помочь приобрести компьютер детишкам для учебы обратилась многодетная семья из Шушенского. Мама – инвалид первой группы, с мужем воспитывает троих ребятишек. По словам матери, зарплаты и пособия хватает только на текущие нужды, а возможности купить технику у них нет. Михаил пообещал, что просьба женщины будет рассмотрена в ближайшее время.