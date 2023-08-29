Абакан поставил рекорд по числу пьяных водителей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Абаканские водители за выходные поставили «пьяный» антирекорд. Инспекторы традиционно вышли в рейды, чтобы ловить на дорогах любителей пьяной езды. В этот раз в руки правоохранителей попались 17 человек – почти в три раза больше, чем это обычно бывает.

– Инспекторы ДПС связывают резкий рост нетрезвых водителей с минувшими праздниками. Трое из водителей, в отношении которых составлены административные материалы, сели пьяными за руль, вообще никогда не имея водительского удостоверения, – отметили в МВД.

В полиции добавили, что среди всех пьяных водителей была лишь одна девушка. Все остальные оказались мужчинами, причем всех возрастов – от 22 до 60 лет. Четверо из них ранее уже попадались пьяными за рулем, так что теперь им грозит уголовное преследование.