В Туве подарят по 100 тысяч молодоженам, которые проведут трезвые свадьбы

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кызыле стартовал первый в своем роде проект «Трезвая свадьба». Власти намерены наградить молодоженов, которые проведут свадьбы без капли спиртного, а их участники потом не попадут в криминальные сводки. Первую такую свадьбу уже наметили на 6 сентября – проконтролировать ее приедет лично мэр Кызыла.

Власти столицы выделят на призы для молодоженов миллион рублей, который распределят между десятью самыми лучшими и прилежными парами. Пока на участие в конкурсе записались две пары.

Отметим, что это не единственный «трезвый» проект в Туве. Ранее власти региона пообещали награждать из бюджета села, жители которых откажутся от спиртного.