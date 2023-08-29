В Хакасии пассажиру поезда вернули забытый рюкзак со 120 тысячами рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Тюменской области ехал в поезде Москва – Абакан, на конечной станции вышел и… забыл рюкзак. А в нем личные вещи, документы и почти 120 тысяч рублей. Находку доставили в линейный отдел полиции, которая нашла рассеянного пассажира и вернула ему рюкзак.

А вообще подобных случаев достаточно. В транспортной полиции рассказали, что в этом году – более 130 раз. Среди оставленных предметов – электронные гаджеты, сумки, портмоне, деньги, дамские украшения и многое другое. Большинство возвращают владельцам по горячим следам. Некоторые ждут своих хозяев дольше.

Так, жителю Норильска полицейские выдали дорогостоящие наручные часы, которые он оставил в декабре прошлого года в аэровокзале города Абакана. В настоящее время решается вопрос о возврате дорогостоящего смартфона, оставленного в поезде жителем Ярославской области. Полицейские нашли его родственника и ждут: приедет – отдадут.

Важно помнить: если нашли чьи-то вещи – лучше принесли к правоохранителям. Иначе забрали себе – можно попасть под уголовное дело по статье «Кража».