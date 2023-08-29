Водители красноярских маршруток за один день 30 раз нарушили ПДД. Фото: ГИБДД

Красноярские инспекторы ГИБДД устроили рейд, чтоб проверить водителей городских маршрутных автобусов. Главная задача такого мероприятия – пресекать административные правонарушения, проводить профилактические беседы на тему, к чему может привести пренебрежение правилами безопасности.

Наряды дорожной полиции работали на патрульных автомобилях, в том числе в гражданском исполнении. Следовали за маршрутками, фиксировали их нарушения на видеокамеру, а после на конечных остановках предъявляли. Тут же на нарушителей составляли акты. Проверяли необходимую документацию, техническое состояние автобусов и состояние водителей.

Всего за время мероприятия было составлено 30 административных материалов за различные нарушения ПДД водителями автобусов. Кстати, госавтоинспекция предупреждает: такие проверки происходят регулярно.