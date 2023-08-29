В Красноярске появился мурал со святителем Лукой

Фото: Дмитрий Шабалин / Gornovosti

В Красноярске на фасаде одного из домов по улице Белинского появился мурал со святителем Лукой (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий). Об этом сообщает сайт Gornovosti.

Портрет можно заметить на многоэтажке при спуске с горы. Сейчас мурал дорисовывают, а все работы должны завершить к концу недели.

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У него была насыщенная и трудная жизнь. Он жил и работал во многих городах. Но именно в Красноярске написал второе издание знаменитых «Очерков гнойной хирургии», за которые получил Сталинскую премию и именно здесь был возведен в церковный сан архиепископа. (подробнее)