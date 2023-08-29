Благоустройство после ремонтов теплосетей проверят специализированные организации

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Энергетики подчеркнули, что оценка качества укладки асфальта – обязательная процедура после благоустройства. Специализированная организация производит вырубку части дорожного полотна и исследует её в независимой лаборатории. Таким образом было проверено качество асфальтирования после ремонта на ул. Марковского. Аналогичная процедура ожидает участки на ул. Бограда, где сейчас завершается капитальный ремонт теплосети. А также на ул. Дубровинского, которая была открыта сегодня утром после реконструкции трубопровода.

В СГК отметили, что работы на ул. Марковского у подрядчиков приняты. На Бограда участок, где завершается ремонт теплосети, будет проведена проверка. На ул. Дубровинского работы не приняты. Подрядная организация сегодня уберет дорожное полотно, в ближайшие дни выполнит укладку брусчатки, которую разрушили и нанесет разметку. Для оценки качества благоустройства этого участка будет привлечена специальная комиссия. «Отклонения от нормативов будут исправлены подрядной организацией «Промстрой», которая выполняла асфальтирование на Дубровинского», – подчеркнули в компании