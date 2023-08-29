Красноярский край оказался на 4 месте в рейтинге привлекательных рынков труда Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край оказался на четвертом месте в рейтинге самых привлекательных рынков труда. Отметим – на авторитетном месте, ведь впереди тройку бесспорных лидеров занимают обе столицы – Москва и Санкт-Петербург, а также Московская область.

Рейтинг составил РИА-Новости на основе данных, полученных от Росстата. В основу аналитики специалисты брали различные параметры. В частности, условия труда, размер средней заработной платы, емкость рынка труда, коэффициент безработицы и так далее. По каждому параметру ставили оценки – от 0 до 100 баллов.

Красноярский край набрал 80 баллов (Москва – 97,9 баллов, Санкт-Петербург – 95,2 балла, Московская область 86, 6 баллов). Кстати, годом ранее у Красноярска был показатель 76,1 балл. Получается, что за этот период регион улучшил своих показатели по всем параметрам: рабочих мест стало больше, а зарплата выросла.