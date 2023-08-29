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НовостиОбщество29 августа 2023 9:39

В красноярском «Татышев-парке» появились дог-боксы

3 урны установили около кинологических площадок на восточной стороне острова
Вячеслав КУИМОВ
Фото: «Татышев-парк» в социальных сетях

Фото: «Татышев-парк» в социальных сетях

29 авгутса в красноярском «Татышев-парке» появились дог-боксы. Об этом рассказала пресс-служба парка в социальных сетях.

3 урны, внутри которых располагаются бесплатные пакеты, установили на восточной стороне острова, около кинологических площадок. В сообщении отметили, что таким образом администрация решила помочь собаководам поддерживать чистоту на территории.

— И отдельно хотим поблагодарить каждого, кто ответственно относится к прогулкам, убирает за своей собакой и подает положительный пример другим гостям парка, — добавили сотрудники.