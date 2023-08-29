Красноярец выставил в интернете на продажу кирпич скандального кафе «Кантри» Фото: ИВАНОВА Диана

Житель Красноярска выставил в интернете на продажу кирпич. Да не простой – а от кафе «Кантри», которое сейчас находится в процессе сноса. Лот он так и назвал «Кирпич от Кантри (Памятник справедливости)».

Цену просит немалую – 5 тысяч рублей. Честно признается: нашел этот кирпич в куче строительного мусора. По каким критериям выбирал? Видимо, чтобы целый был – сносят ведь строение ковшом экскаватора, не церемонясь, тут же грузят на самосвал и – вон на полигон. Однако продавец обещает: лет через 50 этот кирпич спокойно можно будет продать за круглую сумму.

Напомним, снос объекта, расположенного на проспекте Мира, стал для красноярцев долгожданным событием. Судебные тяжбы длились пять лет, начиная с 2018 года. И когда вечером 26 августа к нему приехала бригада рабочих, новость тут же облетела весь город