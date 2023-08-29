Жительница Норильска высудила 262 тысячи рублей компенсации за пластиковые окна Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Норильска решила поменять старые окна в своей квартире на новые, пластиковые. Дело было в июле 2022 года. Нашла исполнителя – индивидуального предпринимателя. Он осмотрел на месте объем работ, заключил с заказчицей договор.

Затем взял авансом полную стоимость работ – 145 тысяч рублей. И пообещал: «через шесть дней будут в вашей квартире новенькие окна ПВХ». Однако прошла неделя, другая, месяц – предприниматель перестал выходить на связь. Заказ не выполнил и деньги не вернул. Не будем выяснять причину, тут важно отметить, что на каждого нечестного «мастера» найдется свой Роспотребнадзор.

Вот и в этом случае специалисты ведомства встали на сторону норильчанки, помогли ей составить иск в суд. Суд взыскал с ИП Занько В.В. в пользу потребителя 262 500 рублей. Это оплата по договору подряда –145 000 рублей, моральный вред – 30 000 рублей, штраф – 87 500 рублей. Решение вступило в законную силу.