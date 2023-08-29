В Красноярском крае составили рейтинг мясных предпочтений

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Мясо птиц стало самым популярным в Красноярском крае. В среднем за год житель региона съедает 24 килограмма. Рейтинг мясных предпочтений подготовили специалисты Красноярскстата.

На вторую строчку топа аналитики поставили свинину. По данным специалистов, житель края съедает 18 килограммов. Что касается говядины, тут цифры ещё скромнее. Пять килограмм на человека в год. Последнюю строчку рейтинга специалисты отдалили козлятине и баранине. Житель нашего региона съедает всего по килограмму в год.

В соседней Хакасии ситуация примерно такая же, как в Красноярском крае. Там самое популярное мясо – это птица и свинина. А вот в Тыве предпочтения другие. Там на одного жителя приходится 20 килограммов говядины и 14 баранины.