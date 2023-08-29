В Красноярске мужчина во дворе дома жестоко избил 14-летнего подростка Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске избили подростка. Парню всего 14 лет, человеку, который на него набросился, 41 год. Произошло это среди белого дня в одном из дворов Ленинского района, в присутствии свидетелей, которые даже сняли на камеру происходящее. Но почему-то не поспешили спасать школьника.

Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, все произошло еще 10 июля. Именно в тот день в дежурную часть полиции поступило сообщение о случившемся. Во дворе находилась компания подростков, что-то не понравилось мужчине, он погнался за ними, схватил одного, повалил на асфальт. В результате потерпевший получил травмы.

В пресс-службе полиции сообщили, что по результатам проверки заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Расследование дела находился на личном контроле у руководства ГУ МВД России по Красноярскому краю.