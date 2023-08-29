Настоятель храма из Красноярского края увез гуманитарный груз в зону СВО. Фото: Ениейская епархия

Настоятель Свято Никольского храма из поселка Подтёсово протоиерей Георгий Селин с гуманитарной помощью посетил зону СВО. Благословение на это он получил от правящего епископа Енисейского и Лесосибирского Игнатия. В пути гуманитарный конвой сделал остановку в городе Волгограде, там священнослужитель посетил мемориал «Мамаев курган», где почтил память павших воинов в Сталинградской битве.

На месте передали гуманитарную помощь тем, кому она предназначалась. А также приветы и подарки от родных и близких бойцов. И просто от неравнодушных людей. Ротному протоиерей Георгий вручил икону Божией Матери «Семистрельная».

- На следующий день воины уходили на очередное задание, отец Георгий сказал напутственные слова, а также передал воинское знамя победы над нацисткой Германией, молитвословы, крестики и иконки, - рассказали в Енисейской епархии.

В свою очередь земляки-бойцы передали свои заслуженные награды для вручения их матерям и жёнам – пусть хранят и ждут из возвращения.