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НовостиПроисшествия29 августа 2023 7:12

В аварии под Красноярском погиб поэт и музыкант Евгений Сотников

25 августа в Красноярском крае произошло смертельное ДТП на 885 км автодороги «Сибирь»
Вячеслав КУИМОВ
Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

25 августа в аварии под Красноярском погиб поэт и лидер музыкальной группы «Лайнели» Евгений Сотников. Также жертвой страшного ДТП стала Алина Шарыпова, создательница журнала об андеграундной культуре «КТОТО». Информация появилась в социальных сетях.

Напомним, что все произошло на 885 км автодороги «Сибирь». По предварительной информации, водитель «Тойоты» врезался в грузовик, который стоял на обочине, а уже после этого выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Сузуки».

Прощание состоится 30 августа в 11:45 в зале по адресу: улица Свердловская, 3 Д/1.