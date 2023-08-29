Зеленая дружина высадила сирени в одной из школ Ленинского района Красноярска

В школе №50 появилась живая изгородь из сиреней. В высадках участвовали школьники, их родители, администрация учебного заведения и энергетики теплосетевого подразделения СГК в Красноярске, которые пришли поддержать экологическое мероприятие.

Как отмечают волонтеры, они намерены высадить кустарники в школах Свердловского района Красноярска и в парке Солнечная поляна, который они озеленяют не первый год.

Журналист газеты «Комсомольская правда» Александр Зюзяев принял участие в мероприятии: «Это не только хорошая идея, мероприятие важно для тех людей, которые живут по соседству. Я сейчас поговорил с ребятишками, которые ходят в эту школу. Ученик второго класса помогал своему папе, который работает на энергетическом предприятии. Папа сказал, что таких мероприятий достаточно много в городе, в том числе они высаживали деревья в детском саду. И делают это регулярно. Красноярск — красивый город, я не в первый раз здесь. И он мне очень нравится».

Фото: организаторы мероприятия