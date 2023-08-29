Улица Дубровинского в Красноярске открыта для проезда

Грунт на ул. Дубровинского оказался сыпучим. Это удлинило сроки работ. Фото: СГК

Энергетики обновили 460 метров трубопровода, от которого зависит теплоснабжение десятков домов Центрального района.

В СГК рассказали, что этот участок относится к самым сложным в ремонтной программе 2023 года. По словам энергетиков, грунт на Дубровинского сыпучий, практически песок, поэтому работать приходилось во многом вручную.

Напомним, ул. Дубровинского – это один из четырех участков в центральной части города. Накануне был открыт проезд по ул. Марковского, где СГК переложила 410 метров теплотрассы, причем 110 метров – это дополнительный объем, который был добавлен в план работ после вскрытия грунта на участке. До 31 августа ограничена часть проезда по ул. Перенсона вблизи ул. Ленина, здесь идет ремонт тепловой камеры и участка теплосети. Завершается благоустройство на ул. Бограда, где СГК выполнила большой комплекс работ, переложив практически всю трассу вдоль проезжей части.