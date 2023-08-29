«Снежный человек» из Норильска предстанет перед судом за кражу сейфа из кинозала

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Норильске будут судить сообщников, которые похитили из кинотеатра сейф почти с 4 миллионами рублей. Один из злоумышленников в момент преступления выглядел крайне необычно — он был в костюме «йети». Об этом сегодня, 29 августа, сообщили в МВД по Красноярскому краю.

Необычное ограбление произошло в апреле 2023 года. Тогда полицейским удалось задержать подельников по горячим следам. В квартире мужчины были обнаружены различные приспособления для взлома сейфов и большую часть похищенных денег. Изначально силовики предполагали, что идея преступления принадлежит сотруднице развлекательного зала. Однако в ходе следствия установлено, что ограбление спланировал ее знакомый еще в ноябре 2022 года. Женщина передала ему дубликаты ключей от помещений и открыла дверь запасного выхода кинотеатра. Ночью, находясь у себя дома, с помощью приложения видеонаблюдения в смартфоне она координировала действия мужчины, который находился в костюме лохматого монстра.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ направлено в суд. Сейчас «снежный человек» находится под стражей, его сообщнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Деньги возвращены владельцу.