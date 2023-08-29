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НовостиОбщество29 августа 2023 5:09

Россельхознадзор не пропустил зараженный лук из Нидерландов в Красноярский край

В ходе контроля были обнаружены признаки заражения продукции карантинным вредителем
Вячеслав КУИМОВ
Фото: управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

Фото: управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

Специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю пресекли ввоз зараженного лука-севка из Нидерландов. Вес опасной партии — 2 тонны (100 мешков).

Сообщается, что в ходе контроля были обнаружены признаки заражения продукции вредителем — западным цветочным трипсом. Позже лабораторная экспертиза это подтвердила.

Партия лука-севка сорта «Шекспир» была подвергнута карантинному фитосанитарному обеззараживанию.

Справка:

Трипс западный цветочный ограниченно распространен на территории России. Наносит ущерб более чем 300 видам растений из различных семейств. У овощных культур снижается общая урожайность и качество плодов.

Распространяется вредитель с посадочным материалом, срезанными цветами, тарой, транспортом и орудиями производства.