Россельхознадзор не пропустил зараженный лук из Нидерландов в Красноярский край

Фото: управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

Специалисты Россельхознадзора по Красноярскому краю пресекли ввоз зараженного лука-севка из Нидерландов. Вес опасной партии — 2 тонны (100 мешков).

Сообщается, что в ходе контроля были обнаружены признаки заражения продукции вредителем — западным цветочным трипсом. Позже лабораторная экспертиза это подтвердила.

Партия лука-севка сорта «Шекспир» была подвергнута карантинному фитосанитарному обеззараживанию.

Справка:

Трипс западный цветочный ограниченно распространен на территории России. Наносит ущерб более чем 300 видам растений из различных семейств. У овощных культур снижается общая урожайность и качество плодов.

Распространяется вредитель с посадочным материалом, срезанными цветами, тарой, транспортом и орудиями производства.