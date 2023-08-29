Теннисистка из Красноярска Мирра Андреева вышла во второй круг US Open

Красноярская теннисистка Мирра Андреева. Фото: Reuters

Уроженка Красноярска Мирра Андреева стартовала с победы на US Open. Это один из самых престижных теннисных турниров в мире. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Первой соперницей Андреевой стала спортсменка из Австралии Оливия Гадеки. Игра получилась сложной. В первом сете наша спортсменка уступила со счётом 1:6. Но затем Андреева перехватила инициативу. Следующие два сета она выиграла со счётом 6:3 и 6:4. Таким образом, выиграв матч.

Следующей соперницей Андреевой станет теннисистка из США Кори Гауфф. Чтобы выйти в финал турнира российской спортсменке надо выиграть 5 матчей.

Напомним, Мирре Андреевой 16 лет. Она родилась в Красноярске. Здесь же и начала заниматься теннисом. Сейчас она живёт и тренируется во Франции. Андреева входит в сотню лучших теннисисток планеты.