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НовостиПроисшествия29 августа 2023 3:40

Житель Красноярска хранил у себя дома почти килограмм пороха

В Красноярске мужчина предстанет перед судом за хранение почти килограмма пороха
Вячеслав КУИМОВ
Скриншот: транспортная полиция Сибири

Скриншот: транспортная полиция Сибири

36-летний мужчина из Красноярска хранил у себя дома почти килограмм пороха. Об этом сообщили в транспортной полиции Сибири.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка обнаружили и изъяли вещество общей массой более 800 граммов. Экспертиза показала, что это порох промышленного изготовления. Он пригоден для использования в качестве взрывчатого вещества.

Сотрудники линейного отдела cтанции Иланская завершили расследование. Уголовное дело заведено по статье «Незаконные хранение взрывчатых веществ». Сейчас мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.