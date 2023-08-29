Житель Красноярска хранил у себя дома почти килограмм пороха

Скриншот: транспортная полиция Сибири

36-летний мужчина из Красноярска хранил у себя дома почти килограмм пороха. Об этом сообщили в транспортной полиции Сибири.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка обнаружили и изъяли вещество общей массой более 800 граммов. Экспертиза показала, что это порох промышленного изготовления. Он пригоден для использования в качестве взрывчатого вещества.

Сотрудники линейного отдела cтанции Иланская завершили расследование. Уголовное дело заведено по статье «Незаконные хранение взрывчатых веществ». Сейчас мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.