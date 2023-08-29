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НовостиПроисшествия29 августа 2023 2:37

Житель Красноярска незаконно подключил майнинг-ферму к электросети

Прокуратура пресекла незаконное подключение криптооборудования к электросетям многоквартирного дома в Красноярске
Вячеслав КУИМОВ
Фото: прокуратура Красноярского края

Фото: прокуратура Красноярского края

Владелец майнинг-фермы из Свердловского района незаконно подключился к электросетям многоквартирного дома. Ущерб управляющей компании за 4,5 года «набежал» на 874 тыс. руб. Об этом сегодня, 28 августа, рассказали в прокуратуре по Красноярскому краю.

Сейчас установлено, что мужчина тайно подключился к общедомовому счетчику в подвале своего же МКД на улице Королева. Его «стартап» без лишних затрат работал с января 2020 года по июль 2023 года.

По материалам прокуратуры было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ. Ведется расследование. Сейчас криптовалютчику грозит до 2 лет тюрьмы и полное возмещение затрат на электричество.