Житель Красноярска незаконно подключил майнинг-ферму к электросети

Фото: прокуратура Красноярского края

Владелец майнинг-фермы из Свердловского района незаконно подключился к электросетям многоквартирного дома. Ущерб управляющей компании за 4,5 года «набежал» на 874 тыс. руб. Об этом сегодня, 28 августа, рассказали в прокуратуре по Красноярскому краю.

Сейчас установлено, что мужчина тайно подключился к общедомовому счетчику в подвале своего же МКД на улице Королева. Его «стартап» без лишних затрат работал с января 2020 года по июль 2023 года.

По материалам прокуратуры было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ. Ведется расследование. Сейчас криптовалютчику грозит до 2 лет тюрьмы и полное возмещение затрат на электричество.