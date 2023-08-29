В Красноярском крае дроны и спутники обнаружили 52 случая уничтожения леса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае беспилотные летательные аппараты с воздуха и спутники из космоса зафиксировали 52 случая незаконной заготовки древесины. По сути – варварского уничтожения леса. Рассказали в региональном минлесхозе. Так, в Ирбейском районе специалисты, отслеживая передвижение беспилотника, обнаружили изменение границ лесной зоны. Оперативники выехали на место и задержали с поличным местного жителя, который успел свалить 339 деревьев хвойных и лиственных пород. Ущерб гослесфонду составил почти 700 тысяч рублей.

Еще один случай изменения границ территории лесного фонда уже в Идринском районе специалисты установили при изучении космоснимков. Во время осмотра лесного участка они обнаружили 49 пней от спиленных сосен. Заведено уголовное дело, а виновным грозит до 7 лет лишения свободы. Плюс придется возместить сумму ущерба.

По словам и.о. министра лесного хозяйства края Алексея Панова, беспилотники и космомониторинг хорошо себя зарекомендовали. С их помощью можно увидеть нарушения в труднодоступных местах. Площадь космического мониторинга лесов ежегодно расширяется: в этом году ее увеличили на 10 %, сейчас космомониторингом охвачено 40 лесничеств. Все это помогло сократить потери от черных лесорубов до 31,6 тысяч кубометров за 7 месяцев этого года (годом ранее было 37, 2 тысяч кубометров).