Жителя Красноярского края посадили за попытку убить своего новорожденного сына

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В Красноярском крае вынесли приговор мужчине, который пытался убить новорожденного ребенка. 41-летний житель Мотыгино избил своего собственного сына из-за плача, а потом мешал супруге вызвать врачей. Однако ребенка, к счастью, удалось спасти.

Как рассказали в прокуратуре, первый случай произошел в январе 2022 года: тогда мужчина напился и пытался «успокоить» плачущего ребенка, которого едва-едва выписали из роддома. В какой-то момент отец разозлился и так сильно прижал ребенка, что сломал ему пару ребер.

Младенец провел два месяца в больнице и после выписки вернулся домой. Спустя буквально пару недель ситуация повторилась: мужчину вновь разозлил плач ребенка, но в этот раз он решил «успокоить» его более радикальными методами. Отец ударил младенца по животу, а затем головой о кресло.

Мать ребенка пыталась вызвать врачей, однако мужчина схватил кочергу и стал угрожать женщине. Ей удалось тайком вызвать врачей и полицейских, которые забрали ребенка и скрутили неадеквата.

Своими действиями мужчина заработал себе сразу несколько уголовных статей: о причинении вреда здоровью, покушении на убийство и угрозах убийством. В ходе следствия обнаружилось, что в 2001 году его уже судили за убийство ребенка. Мужчина отказывался от своих же показаний и пытался свалить вину на супругу – якобы ребенка била она. Однако попытки уйти от наказания провалились, и суд отправил изверга в колонию на 10,5 лет.