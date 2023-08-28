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НовостиПроисшествия28 августа 2023 12:34

Подросток из Хакасии решил поиграть с бензином и поджег дом

От трагедии жильцов деревни Красный камень спасла только быстрая реакция и подручные средства
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Хакасии шалость подростка едва не стала причиной тяжелой трагедии. 16-летний парень из деревни Красный камень Боградского района решил поиграть с жидкостью для розжига. Что он ей делал точно не ясно, возможно поджигал бумагу или дрова.

В какой-то момент мальчик потерял контроль над своим огненным развлечением, и пламя перекинулось на двухквартирный деревянный дом.

К счастью, в этот момент в доме находились другие жильцы, которые подручными средствами успели сбить огонь. Огонь повредил потолок и вещи на площади в три квадрата.