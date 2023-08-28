Эксперт: спрос на вклады увеличился в 2,6 раза

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Общий объем размещенных средств составил более 812 млрд рублей.

«Решение регулятора резко повысить ключевую ставку привело к росту доходности сберегательных продуктов в российских банках. Обновленные условия обеспечили значительный дополнительный приток вкладчиков. Клиенты стремятся зафиксировать высокий процент, в том числе - на длительный срок, защитить свои средства от инфляции и обеспечить сберегательную "подушку" в новых условиях. Предполагаем, что этот тренд будет продолжен, и часть клиентов захочет нарастить текущие накопления для будущих покупок», – прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

По статистике госбанка, в текущих условиях размещать средства россияне предпочитают в основном на три месяца. Средний чек одного депозита среди клиентов массовой розницы составляет 515 тысяч рублей.