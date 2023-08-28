В Красноярском крае энергетики собирают «Чемодан добра»

Богучанская ГЭС Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае стартовала благотворительная волонтерская акция «Чемодан добра». Коллектив Богучанской ГЭС приступил к сбору школьных и канцелярских принадлежностей, чтобы помочь семьям подготовить детей к очередному учебному году. Собранные вещи и школьные принадлежности передадут в «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кежемского района для вручения ребятишкам. По информации Центра, в районе проживают более 100 детей, требующих особого внимания и поддержки, в том числе из многодетных семей, дети с особыми потребностями здоровья.

Пункты сбора находятся в административно-бытовом и служебно-производственном корпусах станции. Энергетики приносят все самое необходимое для учебы – от карандашей и ручек до книг и глобусов.

Пункты сбора находятся в административно-бытовом и служебно-производственном корпусах станции. Фото организаторов акции

КОНКРЕТНО

Акцию «Чемодан добра» энергетики проводят по всей России. Так, в московских офисах РусГидро мероприятие проходит уже четыре года. При этом уже более 10 лет энергетики помогают собраться в школу подопечным социальных учреждений в рамках благотворительной и волонтерской программ в регионах присутствия. В этом году акции ко Дню знаний проводят также Воткинская, Саратовская ГЭС, Биробиджанская ТЭЦ, ДГК и другие.