В Красноярске школьные линейки запретили снимать с квадрокоптеров

Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября в Красноярске ограничат видео и фотосъемку с дронов во время школьных линеек. Об этом в своем тг-канале заявил Владислав Логинов, глава города.

До начала нового учебного года осталось всего четыре дня, подготовка школ и лицеев вышла на финишную прямую. Особое внимание уделяется безопасности. На этой неделе в учебных заведениях пройдут антитеррористические мероприятия, а с дорог уберут тяжелую технику, которая мешает комфортному пути детям и их родителям.

По словам мэра, все эти решения приняты после консультаций с полицией.