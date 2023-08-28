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НовостиОбщество28 августа 2023 9:39

В Красноярске школьные линейки запретили снимать с квадрокоптеров

До начала нового учебного года осталось четыре дня
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

1 сентября в Красноярске ограничат видео и фотосъемку с дронов во время школьных линеек. Об этом в своем тг-канале заявил Владислав Логинов, глава города.

До начала нового учебного года осталось всего четыре дня, подготовка школ и лицеев вышла на финишную прямую. Особое внимание уделяется безопасности. На этой неделе в учебных заведениях пройдут антитеррористические мероприятия, а с дорог уберут тяжелую технику, которая мешает комфортному пути детям и их родителям.

По словам мэра, все эти решения приняты после консультаций с полицией.