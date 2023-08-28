Районы Красноярского края получили более 100 новых автобусов

Фото: тг-канал «‎Красноярский край официально»

28 августа новые автобусы отправились работать в муниципалитеты Красноярского края. Об этом сообщает тг-канал правительства края.

Фото: тг-канал «‎Красноярский край официально»

Руководители автотранспортных предприятий получили ключи от 121 машины, а всего в 2023 году регион приобрел 146 новых автобусов. Они будут работать на внутрипоселенческих направлениях и межмуниципальных маршрутах. Вся техника была закуплена за счет регионального бюджета.

Фото: тг-канал «‎Красноярский край официально»

В 2024 году на маршруты дополнительно выйдут еще 93 автобуса. Федерация выделила на их покупку около 1 млрд рублей.

– Обновление парка позволяет обеспечить повысить комфорт и безопасность пассажиров, доступность проезда для маломобильных групп населения. Вся техника изготовлена по последним требованиям и стандартам, – говорит Дмитрий Зотин, замминистра транспорта Красноярского края.