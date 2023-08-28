В Красноярске экс-полицейского заподозрили в получении крупной взятки

Фото: Мария ЛЕНЦ

28 августа СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия было заведено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника оперативно-разыскной части. Мужчина подозревается в получении от жителя краевой столицы взятки — 300 тысяч рублей. Теперь экс-полицейскому может грозить до 12 лет тюрьмы.

По версии следствия, деньги были получены еще в сентябре 2018 года. За эту сумму подозреваемый приказал подчиненным не проводить проверки, которые должны были установить причастность взяткодателя к различным преступлениям.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Расследование продолжается.