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НовостиПроисшествия28 августа 2023 7:20

В Красноярске экс-полицейского заподозрили в получении крупной взятки

В Красноярске бывший сотрудник полиции подозревается в получении взятки в крупном размере
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

28 августа СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия было заведено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника оперативно-разыскной части. Мужчина подозревается в получении от жителя краевой столицы взятки — 300 тысяч рублей. Теперь экс-полицейскому может грозить до 12 лет тюрьмы.

По версии следствия, деньги были получены еще в сентябре 2018 года. За эту сумму подозреваемый приказал подчиненным не проводить проверки, которые должны были установить причастность взяткодателя к различным преступлениям.

Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Расследование продолжается.